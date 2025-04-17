Хабаровский край присоединится к экоакции «Выбираю чистый воздух»

Жители Хабаровского края примут участие в масштабной экологической инициативе «Выбираю чистый воздух». Акция проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Цель акции — популяризация экологичных способов передвижения и улучшения качества воздуха.

В этом году мероприятие состоится с 17 мая по 7 сентября. Хабаровчане будут пересаживаться на велосипеды и самокаты, выбирать пешие прогулки вместо передвижений на автомобиле.

Особое внимание уделят спортивным мероприятиям. Так, в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района состоятся велокросс «Веселые старты» и массовая высадка деревьев. Населенный пункт стал площадкой для мероприятия, потому что участвует в эксперименте по квотированию вредных выбросов.

По словам регионального министра природных ресурсов Александра Леонтьева, которые приводит ИА AmurMedia, задача по снижению в два раза вредных выбросов в атмосферу была определена президентом Владимиром Путиным как один из целевых показателей реализации национальных целей до 2036 года. Необходимо, чтобы как можно больше людей узнали о федеральном проекте «Чистый воздух» и были вовлечены в экологическую повестку.

В 2024 году акция смогла объединить жителей 2,5 тыс. населенных пунктов России. Вместе они преодолели 527 млн экологичных километров. Организаторы рассчитывают, что в этом году показатели будут превышены.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае появился атлас проблемных объектов. Начал работать интернет-портал, на котором органы местного самоуправления и исполнительной власти оставляют данные о проблемных объектах ЖКХ, медицины, образования, дорожного хозяйства и экологии. Основанием для включения в атлас является недовольство жителей объектом.