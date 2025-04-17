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Решетников рассказал о преимуществах платформенной экономики

Решетников: платформенная экономика выявляет изъяны в нашем регулировании
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников 17 апреля в ходе Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в Центре международной торговли в Москве, рассказал о преимуществах платформенной экономики.

«Платформенная экономика выявляет вот эти изъяны в нашем регулировании, <...> поскольку этот метаболизм резко ускоряется, то любая, даже небольшая, проблема очень быстро становится заметной в макромасштабе», — отметил министр.

По словам Решетникова, платформы сильно ускоряют все экономические процессы и быстро приобретают рыночную власть, поэтому со стороны традиционной торговли возникает запрос на их регулирование.

Говоря о законопроекте по созданию правовых основ платформенной экономики, он подчеркнул, что регулирование платформ не должно препятствовать их росту, поэтому правила нужно установить «очень умно».

В правовом поле: в правительстве разработали законопроект о платформенной экономике
Документ упорядочивает отношения участников отрасли

Накануне глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо создать условия для развития платформенной экономики. По ее словам, задача состоит не в ограничении инноваций, а в создании условий для добросовестной конкуренции, прозрачных правил для клиентов, поставщиков, защиты прав потребителей.

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