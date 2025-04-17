Решетников рассказал о преимуществах платформенной экономики

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 17 апреля в ходе Конференции инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), которая проходит в Центре международной торговли в Москве, рассказал о преимуществах платформенной экономики.

«Платформенная экономика выявляет вот эти изъяны в нашем регулировании, <...> поскольку этот метаболизм резко ускоряется, то любая, даже небольшая, проблема очень быстро становится заметной в макромасштабе», — отметил министр.

По словам Решетникова, платформы сильно ускоряют все экономические процессы и быстро приобретают рыночную власть, поэтому со стороны традиционной торговли возникает запрос на их регулирование.

Говоря о законопроекте по созданию правовых основ платформенной экономики, он подчеркнул, что регулирование платформ не должно препятствовать их росту, поэтому правила нужно установить «очень умно».

Накануне глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России необходимо создать условия для развития платформенной экономики. По ее словам, задача состоит не в ограничении инноваций, а в создании условий для добросовестной конкуренции, прозрачных правил для клиентов, поставщиков, защиты прав потребителей.