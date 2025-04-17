Экс-президента Киргизии признали виновным в освобождении криминального авторитета
Суд Первомайского района Киргизии заочно признал бывшего президента Алмазбека Атамбаева виновным в освобождении из-под стражи криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом 17 апреля сообщил адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев.
Он уточнил, что приговор уже вынесен.
«Атамбаева признали виновным без назначения наказания в связи с давностью (дела. — Ред.)», — сказал адвокат ТАСС.
В июне 2020 года суд Бишкека приговорил экс-президента Киргизии Атамбаева к 11 годам и двум месяцам заключения конфискацией имущества по делу об организации коррупции в интересах организованной преступной группы. Однако в феврале 2023 года его освободили.