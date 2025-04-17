WSJ сообщила о трудностях ХАМАС с выплатами бойцам и чиновникам в Газе

Палестинское движение ХАМАС испытывает трудности с выплатами своим бойцам и чиновникам в секторе Газа. Об этом 16 апреля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на палестинские, израильские и западные источники.

По данным издания, до начала текущего обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года ХАМАС накопило около $500 млн, полученных от спонсоров с Ближнего Востока, Западной Африки, Южной Азии и Великобритании. С началом боевых действий денежный поток резко сократился, а вывод средств в Газу стал сложнее.

Помимо спонсорской поддержки ХАМАС также получало доходы от торговли гуманитарной помощью в анклаве, взимая сборы и конфискуя часть поставок для перепродажи. Кроме того, движение закупало товары за границей и продавало их в Газе.

WSJ сообщило, что возобновление боевых действий в марте текущего года, прекращение Израилем гуманитарной помощи в Газу и ликвидация высокопоставленных членов ХАМАС привели к значительному сокращению финансовых поступлений. Движение уменьшило зарплаты чиновников, сократило оклады командиров и выплаты бойцам.

В издании отметили, что финансовые трудности негативно влияют на моральный дух и способность ХАМАС привлекать новых рекрутов.

15 апреля турецкая газета Daily Sabah сообщила со ссылкой на министерство здравоохранения Газы, что за всё время с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в анклаве погибло более 51 тыс. человек. Помимо этого свыше 116 тыс. жителей сектора Газа получили ранения.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибло более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.