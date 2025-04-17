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СК возбудил дело по факту удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Курской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Уголовное дело возбудили по факту удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому автомобилю в Беловском районе Курской области. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Установлено, что 4 апреля текущего года в селе Мокрушино Курской области украинские военные сбросили взрывное устройство с дронов на гражданский автомобиль. В результате происшествия пострадала девушка-водитель, а транспортное средство было повреждено.

По данному факту возбудили уголовное дело о террористическом акте (пп. «а», «в» ст. 205 УК РФ).

По словам Петренко, во время допроса пострадавшая сообщила следователям о произошедшем. Она рассказала о частичной потере слуха и упомянула о повреждении еще одного автомобиля в результате атаки ВСУ, в котором могли находиться люди.

«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к преступлению», — заявила представитель СК.

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16 апреля СК возбудил уголовное дело по факту убийства трех мирных жителей в хуторе Колмаков Курской области, совершенного ВСУ. Жительница хутора сообщила, что в январе 2025 года ее отец, мать и брат были найдены мертвыми в доме, где укрывались от боевых действий. Позднее следователи сообщили ей, что по предварительной экспертизе смерть наступила внезапно. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются конкретные участники ВСУ, причастные к убийству.

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