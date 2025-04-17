Во Владимирской области сообщили об уничтожении пяти беспилотников

Над Ковровским районом Владимирской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) ночью было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 17 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Повреждений, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — уточнил Авдеев в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей не публиковать в интернете местонахождение сбитых беспилотников, потому что «эта информация ценна для противника».

За ночь дежурные ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над регионами России. 49 БПЛА перехватили над территорией Курской области, еще по семь беспилотников — над Орловской и Рязанской областями, четыре дрона — над Брянской областью, три — над Владимирской областью и последний дрон был уничтожен над территорией Тульской области.