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Во Владимирской области сообщили об уничтожении пяти беспилотников

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Фото: РИА Новости
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Над Ковровским районом Владимирской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) ночью было сбито пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 17 апреля сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Повреждений, разрушений и пострадавших нет. На месте работают специальные службы», — уточнил Авдеев в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей не публиковать в интернете местонахождение сбитых беспилотников, потому что «эта информация ценна для противника».

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За ночь дежурные ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над регионами России. 49 БПЛА перехватили над территорией Курской области, еще по семь беспилотников — над Орловской и Рязанской областями, четыре дрона — над Брянской областью, три — над Владимирской областью и последний дрон был уничтожен над территорией Тульской области.

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