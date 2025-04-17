Взрыв на западе США разрушил здание завода по производству ракетных двигателей

На западе США произошел взрыв, который разрушил здание предприятия военно-промышленного концерна Northrop Grumman. Об этом 17 апреля сообщил журнал Air & Space Forces Magazine.

«16 апреля взрыв разрушил здание на заводе Innovation Systems компании Northrop Grumman в Промонтори, штат Юта, где компания производит твердотопливные ракетные двигатели для государственных и коммерческих заказчиков», — говорится в материале.

Уточняется, что взрыв произошел в 07:35 по местному времени (16:35 мск). По данным журнала, в Northrop сообщили об отсутствии серьезных травм у сотрудников, которые на момент происшествия работали в здании и рядом с ним.

Местный телеканал KSL News Utah опубликовал в YouTube видео, снятое с вертолета над местом происшествия. На опубликованных кадрах продемонстрирован масштаб разрушения в результате взрыва. Возгорание на заводе не зафиксировано.

25 марта произошел взрыв на складе боеприпасов компании Policske strojirny у города Боржины на востоке Чехии. По данным Idnes, пострадал один человек. По данным чешской полиции, взрыв мог быть связан с дефектом при производстве боеприпасов.