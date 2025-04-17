В Ивановской области сообщили об отражении атаки БПЛА

В Шуе Ивановской области в ночь на четверг отбита атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пострадавших нет. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на оперштаб.

«Отбита ночная атака беспилотников в Шуе. Опасность сохраняется. <…> Обратившихся за медицинской помощью на данный момент нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального правительства.

Накануне в результате атаки БПЛА ВСУ на город Шую в Ивановской области пострадали два человека. Уточняется, что профильные службы уже ликвидируют последствия атаки дронов.