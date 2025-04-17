Синоптик назвал Пасху в Москве одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений
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- Синоптик назвал Пасху в Москве одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений
Пасха в Москве станет одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений в столице. Об этом 17 апреля заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, температура воздуха 20 апреля поднимется до +25 градусов, что происходит всего раз в 13–15 лет.
«В выходные распогодится, и по климату наступит июль. По ночам не ниже +10–13, в дневные часы воздух разогреется до +20–25, а значит, вероятны повторы или падение рекордов тепла 1973 и 1995 годов», — написал он в своем Telegram-канале.
В этот же день в Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь и до +18 градусов в Москве. Ночью столбики термометров опустятся до +9. Ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.