СМИ допустили снятие Трампом санкций против РФ ради урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп может снять санкции против России для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 17 апреля заявило агентство Bloomberg.

«Если Трамп пойдет по пути ослабления санкций, он может отменить почти все меры США по собственному усмотрению», — написано в материале.

По словам агентства, возможность смягчения санкций используется администрацией Трампа в качестве «разменной монеты» в переговорах с Россией о прекращении конфликта на Украине.

Утверждается, что американский лидер ставит целью не только достижение мира на Украине, но и экономическую возможность в перезагрузке отношений между Россией и США.

16 апреля в Совете Федерации заявили, что США следует отменить антироссийские санкции в авиационной сфере на фоне отказа Китая от закупки самолетов компании Boeing. Уточнялось, что это станет сильным ударом по американской экономике и по компании Boeing, которая и так испытывает трудности в последние годы.