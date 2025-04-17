МВД России пресекло производство контрафактной бытовой химии в Тульской области

Сотрудники МВД России пресекли производство контрафактной бытовой химии в Тульской области. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Незаконный бизнес был пресечен моими коллегами из ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками из Тульской области. Они задержали участников криминальной группы», — написала она в Telegram-канале.

По предварительным данным, производство контрафактной продукции организовали в поселке в черте Тулы. Волк уточнила, что на подпольном предприятии работали семь человек, которые «на глазок» смешивали контрафактные жидкости для чистки и стирки, а впоследствии разливали по тарам и клеили этикетки известных брендов. Отмечается, что готовые товары сбывали в сервисы по клинингу, а также небольшие частные магазины.

При поддержке Росгвардии сотрудники полиции провели обыски и изъяли производственную технику, компьютеры, этикетки, документацию, а также 1,3 тыс. единиц продукции. Также полицейские обнаружили 10 тыс. емкостей со стеклоомывающей жидкостью на основе ядовитого метилового спирта объемом 5 л.

Предварительно, ущерб торговым маркам может составить порядка 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров») и ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Фигурантам запретили определенные действия.

4 февраля в Чите Забайкальского края полиция изъяла из оборота более 100 тыс. пачек контрафактных сигарет. Уточнялось, что общая стоимость поддельной продукции превысила 14 млн рублей. Подозреваемым установили 59-летнего местного жителя. По версии правоохранителей, он приобретал, хранил и сбывал табачную продукцию без акцизных марок. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в особо крупном размере»).