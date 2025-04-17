Келин назвал охотой на ведьм британскую схему регистрации иностранного влияния

Новая схема регистрации иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS), разработанная британскими властями, похожа на охоту на ведьм и может навредить сотрудничеству между странами. Об этом 17 апреля заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

По его словам, схема вызывает много вопросов и создает атмосферу страха для тех, кто хочет поддерживать отношения с Россией.

Келин подчеркнул, что хотя официально Лондон ничего не запрещает, обязательное декларирование договоренностей с российскими властями может привести к негативным последствиям для граждан и организаций. Он также отметил, что это может усложнить культурные, образовательные и другие связи между странами, а также работу российских дипломатических миссий.

«Можно предсказать очередной виток охоты на ведьм, когда под ударом окажутся те, кто просто хотел поддерживать конструктивные отношения с российскими партнерами без какой-либо политической подоплеки», — пояснил глава посольства в беседе с ТАСС.

Он выразил надежду на разъяснения от британских властей данной ситуации и предупредил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 апреля раскритиковала решение Великобритании о включении России в систему регистрации иностранного влияния. Она отметила, что лица, работающие с российскими государственными структурами в Соединенном Королевстве, должны будут зарегистрироваться, иначе им грозит до пяти лет тюрьмы. Дипломат назвала новые правила безумными.