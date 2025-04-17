В США заявили о способных изменять время и пространство технологиях
США обладают технологиями, позволяющими манипулировать временем и пространством. Об этом 14 апреля заявил директор управления по науке и технологической политике Белого дома Майкл Крациос.
«Наши технологии позволяют нам манипулировать временем и пространством», — приводятся слова Крациоса на сайте Белого дома.
По словам Крациоса, технологии США «уничтожают расстояние и заставляют вещи расти».
Он не уточнил, о каких именно разработках идёт речь, однако отметил, что США «способны на гораздо большее».
По словам чиновника, американские технологии и то, что в стране ими делается, станут инструментами, с помощью которых американцы сделают судьбу своей страны явной в текущем столетии, дополнила «Газета.Ru».
Ранее, 31 марта, в США сообщили, что к 2045 году человечество сможет подключить головной мозг к так называемой облачной системе искусственного интеллекта (ИИ). такие изменения позволят открыть «новые уровни сознания», изменять физические составляющие тела, а также владеть всеми разговорными языками и визуализировать формы в 11 измерениях.