Во Владивостоке двоих мужчин осудили за убийство семьи 30-летней давности

Два жителя Владивостока получили почти 15 лет лишения свободы за убийство многодетной семьи, которое они совершили 30 лет назад. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Во Владивостоке по резонансному уголовному делу осуждены двое мужчин, убивших семью из пяти человек 30 лет назад», — следует из публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что в 1994 году сообщники придумали план по завладению квартирой многодетной семьи. Они уговорили ее членов совершить сделку по отказу жилья в пользу подконтрольного им третьего лица.

После мужчины в целях сокрытия следов пришли в квартиру и расстреляли супругов и утопили в ванне троих малолетних детей. В прокуратуре добавили, что потерпевшая на тот момент была беременна четвертым ребенком, о чем убийцы знали.

Злоумышленники скрыли тела своих жертв и завладели имуществом.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «е», «ж», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство, с целью облегчить и скрыть другое преступление, двух и более лиц, женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, по предварительному сговору группой лиц»).

Одного из участников преступления приговорили к 14 годам 11 месяцам лишения свободы, а второго к 14 годам восьми месяцам. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее, 9 апреля, следователи в Иркутской области предъявили обвинение «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову в убийстве, совершенном почти 14 лет назад. В мае 2011 года мужчина несколько раз ударил топором потерпевшую. После Попков облил ее тело горючей жидкостью и поджег.