В Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток»

Выставка Третьяковской галереи «Путь на Восток» открылась 17 апреля. Она рассказывает о том, как русские художники открывали для себя Среднюю Азию и как трансформировалась их манера письма под влиянием увиденного.

Выставка начинается с картины Павла Кузнецова «Мираж в степи» (1912). Это полотно — увертюра ко всему проекту. Немного упрощенные фигуры людей и верблюдов рядом с юртами выглядят совсем маленькими и незначительными на фоне огромного неба с расходящимися световыми полосами. Посетителям выставки остается только догадываться, действительно ли художник запечатлел природное явление или эта картина представляет собой метафору «волшебного Востока».

В рамках выставки можно увидеть и ряд работ художника Александра Волкова, в том числе полотно под названием «Гранатовая чайхана» (1924). Изображая посетителей чайного дома, живописец соединил кубизм и традиции иконописи, превращая трех мужчин в чалмах практически в Троицу. Особую силу образу придает «фирменный» рубиновый красный — цвет граната.

Экспозиция соединяет различные цивилизации и народы. Показывает, что при всей пропасти между ними этот союз может давать — и давал — удивительные результаты.

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Дело тонкое: Третьяковка отправилась в «Путь на Восток»