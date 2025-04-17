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Прокуратура обвинила экс-замглавы омского правительства в получении взятки

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Фото: t.me/moscowcourts
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Экс-заместителя главы правительства Омской области и бывшего министра труда и соцразвития региона Владимира Куприянова обвинили в получении взятки на сумму 647 тыс. рублей. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, в период с 2018 по 2023 год обвиняемый получил от директора подведомственного государственного учреждения взятку в виде денег, иного имущества, а также услуг имущественного характера на общую сумму 647 тыс. рублей», — написано в Telegram-канале ведомства.

Также Куприянов выделил подведомственной организации бюджетных средств на сумму более 4,5 млн рублей.

Куприянов обвиняется в получении должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данной статье ему может грозить до 12 лет заключения.

Вину бывший чиновник не признал. Суд наложил арест на его имущество и денежные средства на общую сумму 26,6 млн рублей.

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15 апреля в Ивановской области член правительства региона — директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук и его первый заместитель задержаны по подозрению в получении более 50 млн рублей в качестве взятки. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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