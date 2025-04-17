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Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 71 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

В министерстве уточнили, что 49 БПЛА перехватили над территорией Курской области, еще по семь беспилотников — над Орловской и Рязанской областями, четыре дрона — над Брянской областью, три — над Владимирской областью и последний дрон был уничтожен над территорией Тульской области.

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Накануне, 16 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что ПВО перехватили 26 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами. При этом девять БПЛА перехватили над территорией Воронежской области, еще восемь БПЛА — над Белгородской областью, над Курской областью — четыре дрона, по два — над Липецкой областью и Крымом и последний дрон был уничтожен над территорией Московского региона.

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