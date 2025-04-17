Силы ПВО перехватили 71 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 71 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

В министерстве уточнили, что 49 БПЛА перехватили над территорией Курской области, еще по семь беспилотников — над Орловской и Рязанской областями, четыре дрона — над Брянской областью, три — над Владимирской областью и последний дрон был уничтожен над территорией Тульской области.

Накануне, 16 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что ПВО перехватили 26 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами. При этом девять БПЛА перехватили над территорией Воронежской области, еще восемь БПЛА — над Белгородской областью, над Курской областью — четыре дрона, по два — над Липецкой областью и Крымом и последний дрон был уничтожен над территорией Московского региона.