Как столичная общественная организация поддерживает участников СВО

Столичная общественная организация собирает и доставляет гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции (СВО), проводит патриотические мероприятия в учебных учреждениях, а ветеранов боевых действий вовлекает в культурную жизнь города. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Столичные организации принимают активное участие в сборе помощи для участников специальной военной операции и гуманитарных грузов жителям новых и приграничных территорий», — говорится в публикации.

Помимо этого, организации устраивают мероприятия по лечению и социализации военнослужащих, навещая их совместно с волонтерами.

Также общественные центры Москвы, вовлекая ветеранов СВО в культурную жизнь, знакомят их с музеями, устраивают походы в театры, на концерты и даже выезды на спортивные события.

А что касается гумпомощи российским бойцам, то общество собирает всё необходимое, включая средства личной гигиены и техническое оборудование. Жителям приграничья доставляют одежду, канцтовары и многое другое.

«Помощь бойцам передают каждые два месяца. Список необходимого заранее публикуется на сайте организации, ее странице в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале. За два года уже состоялось 12 командировок на новые территории и передано более 18 т гуманитарной помощи», — пишет портал.

Там рассказали, что последняя доставка гуманитарной помощи состоялась в марте. Список включил более 70 наименований.

Ранее, 14 апреля, на портале мэра Москвы сообщили, что столичные школы и команда «Мосволонтер» активно помогают участникам СВО и жителям новых и приграничных регионов страны различной гуманитарной помощью.