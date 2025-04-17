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Игроки раскритиковали Commandos: Origins за вольное обращение с историей Второй мировой

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Фото: Kalypso Media
dzen
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Разработчики видеоигры Commandos: Origins из Дармштадта подверглись критике со стороны пользователей. Игроки остались недовольны искажениями исторических фактов в сюжете, посвященном Второй мировой войне.

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По жанру Commandos — тактика в реальном времени. Серия выходит с 1998 года и насчитывает пять игр в основной линейке, два ремастера и масштабное дополнение Commandos: Beyond the Call of Duty. Все игры серии посвящены различным эпизодам Второй мировой войны, среди них есть такие, как операция «Барбаросса» (Commandos: Behind Enemy Lines) и битва за Сталинград (Commandos 3: Destination Berlin).

В новой части с подзаголовком «Истоки» разработчики отошли от концепции реализма и полной исторической достоверности, вместо этого они начали создавать вымышленные эпизоды Второй мировой в локациях, приближенных к историческим. Сюжетная кампания Commandos: Origins посвящена борьбе с секретной организацией Третьего рейха Speerspitze, что переводится как «наконечник копья». Возглавляют ее вымышленные нацисты: офицеры Кейхер, Неринг, Гарвен, а также руководитель организации Брох и его правая рука по фамилии Фельтер.

Пользователи на форумах остались недовольны вольным обращением с историей, в частности, один из покупателей игры на форуме Steam заявил, что, помимо других проблем в Commandos: Origins, присутствуют неадекватная репрезентация исторических фактов и несколько странные кинематографические ролики, стилизованные под документальную хронику.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дзот, да не тот: в игре Commandos: Origins переврали историю Второй мировой войны

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