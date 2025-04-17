Президент Финляндии Стубб заявил о согласии Киева на прекращение огня
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина дала согласие на полное прекращение огня. Соответствующее заявление он сделал 16 апреля после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня», — написал глава государства в соцсети X (бывш. Twitter).
Стубб призвал российскую сторону принять такое же решение.
15 апреля Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на территории страны с 9 мая на 90 дней.