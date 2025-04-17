На Украине обвинили в обмане авторов ролика об армейском контракте для молодежи

Видеоролик, распространяемый минобороны Украины, о службе по контракту для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет является ложью и манипуляцией. Об этом 16 апреля заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

«Это ролик о маразме. Я уверен, что они потратили деньги на социологию, на какую-то рекламную кампанию, которая им сказала, что так надо снимать и именно такими словами говорить», — сказал он в интервью изданию «Страна.ua».

Таким образом депутат прокомментировал сумму обещанных будущим военным выплат в размере $48,5 тыс.

«Здесь есть обман прямой, 2 млн гривен никогда не дадут сразу, они выдаются частями, простите за прямую речь, если доживешь до конца контракта», — подчеркнул Камельчук.

Ранее в этот день сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) мобилизовали мужчину у ворот школы, куда он провожал своего ребенка.