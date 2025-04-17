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Эпидемиолог предупредил об опасности столбняка в дачных удобрениях

Врач Лебедев: почва на даче может быть заражена столбняком из-за удобрений
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В почве огородов, садов, пастбищ может находится столбняк, если там используют удобрения из фекалий человека или животных. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«В организм человека бактерия попадает через рану, даже небольшую царапину или порез, нанесенную предметом, который имел контакт с почвой. Особую опасность представляют ржавые металлические предметы», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Самыми уязвимыми для заражения являются колотые глубокие ранения и обширные повреждения кожных покровов, добавил врач. Именно в таких случаях легче создаются безкислородные условия, необходимые для развития возбудителя.

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Ранее, 23 июля 2024 года к. м. н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал в беседе с «Известиями» об опасности заражения подкожными личинками во время купания в водоемах со стоячей водой.

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