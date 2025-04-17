Эксперт рассказала о помехах для россиян при получении страховой пенсии
Россияне, с заработной платы которых не делались отчисления в Социальный фонд России, могут остаться без страховой пенсии. Об этом предупредила директор программы Федерального методического центра повышения финграмотности РАНХиГС Нина Гукасова.
«Уровень официальных доходов работников влияет на размер пенсии. С официального дохода работодатель платит за сотрудника страховые взносы в Социальный фонд России, и эти взносы учитываются в дальнейшем при назначении и расчете пенсии», — приводит ее слова «РИА Новости».
Таким образом, если у человека отсутствуют доход и заработная плата, с которой бы делались отчисления, есть риск остаться без страховой пенсии.
15 апреля в Соцфонде пенсионерам сообщили о возможности корректировать стаж в «Госуслугах». Там отметили, что в случае отсутствия учета какого-то периода работы или при обнаружении иной ошибки россиянам нужно обратиться к работодателям. Они, в свою очередь, должны исправить информацию и предоставить ее в Соцфонд.