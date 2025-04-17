Расчеты дронов уничтожили колонну техники ВСУ у Часова Яра

Подразделения ивановского воздушно-десантного соединения поразили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Часов Яр. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В ходе разведывательных мероприятий подразделения БПЛА гвардейцев-десантников обнаружили очередную бронеколонну ВСУ. По имеющимся разведданным, колонна в составе танка и трех бронемашин (в том числе — бронетранспортера М-113 иностранного производства) пыталась доставить на ротацию в Часов Яр личный состав подразделений ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Получив разведданные, командование приняло решение об уничтожении военной техники противника с помощью FPV-дронов. В результате скоординированных одновременных ударов расчетов беспилотников колонна ВСУ была полностью уничтожена.

Также вместе с бронетехникой был уничтожен весь направляющийся для ротации личный состав украинской пехоты.

16 апреля российские военные нанесли поражение предприятию по производству боеприпасов и ремонту бронированной техники Вооруженных сил Украины. Также отмечается, что Вооруженные силы РФ поразили пункты временной дислокации боевиков ВСУ в 139 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.