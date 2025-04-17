Реклама
Прямой эфир
Общество
В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
Мир
Иностранные студенты подают иски в суды США из-за лишения их виз Трампом
Мир
Третьего чиновника Пентагона отстранили в рамках расследования утечек данных
Общество
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Мир
В Британии опровергли прекращение отношений с КНР из-за давления США
Мир
В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Мир
WP сообщила о планах DOGE использовать базу данных Medicare для борьбы с мигрантами
Общество
В МВД сообщили о длительном расследовании в отношении экс-губернатора Смирнова
Армия
Гвардии младший сержант Смольянинов восстановил поврежденную линию связи в зоне СВО
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Интернет и технологии
NYT сообщила о планах США запретить DeepSeek покупать американские технологии
Авто
Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
Общество
Путин выразил благодарность руководству ХАМАС за освобождение заложников
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Наука и техника
В РФ создали прибор для лечения травм головы и СДВГ
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать

Жан-Клод Ван Дамм предложил себя в качестве посла мира в России

0
EN
Фото: ТАСС/Christoph Hardt
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский сценарист, актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм предложил свою кандидатуру в качестве посла мира в России. Соответствующее видеообращение артиста 16 апреля опубликовала украинская журналистка Диана Панченко в Telegram-канале.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать всё так, как вы этого хотите, чтобы мы стали послами мира. Я бы хотел им быть. Было бы большой честью иметь такой титул», — рассказал актер.

По словам Ван Дамма, с представителями России он намерен обсуждать мир, спорт и счастье.

Промежуточные предлоги: как продвигается диалог между Россией и США
Стороны продолжат обсуждение полноценной работы дипмиссий, но переговоры по Черноморской инициативе — на паузе

2 апреля в Румынии выдвинули обвинения против американского актера Жан-Клода Ван Дамма, заявив, что 65-летняя звезда Голливуда якобы пользуется услугами преступной сети торговли людьми, включая несовершеннолетних лиц. По данным СМИ, в прокуратуру поступило заявление от молодой женщины, которая сообщила, что участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали именно Ван Дамму. По ее показаниям, такие случаи происходили во французских Каннах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025