Жан-Клод Ван Дамм предложил себя в качестве посла мира в России

Американский сценарист, актер и режиссер Жан-Клод Ван Дамм предложил свою кандидатуру в качестве посла мира в России. Соответствующее видеообращение артиста 16 апреля опубликовала украинская журналистка Диана Панченко в Telegram-канале.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы попытаемся сделать всё так, как вы этого хотите, чтобы мы стали послами мира. Я бы хотел им быть. Было бы большой честью иметь такой титул», — рассказал актер.

По словам Ван Дамма, с представителями России он намерен обсуждать мир, спорт и счастье.

2 апреля в Румынии выдвинули обвинения против американского актера Жан-Клода Ван Дамма, заявив, что 65-летняя звезда Голливуда якобы пользуется услугами преступной сети торговли людьми, включая несовершеннолетних лиц. По данным СМИ, в прокуратуру поступило заявление от молодой женщины, которая сообщила, что участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали именно Ван Дамму. По ее показаниям, такие случаи происходили во французских Каннах.