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В РПЦ призвали не покупать на Пасху куличи с православной символикой

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Не следует покупать куличи с православной символикой, чтобы не допускать непотребного отношения к ним. Об этом 16 апреля заявил врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

«Не будем покупать, чтобы потом пакеты не выбрасывались в помойки и не лежали в непотребном месте», — сказал он в ходе пресс-конференции «Россия сегодня».

Протоиерей указал, что отношение к изображениям православной символики остается на совести людей.

Таким образом, Потокин посоветовал покупать праздничное угощение в упаковке без надписей с молитвами и без изображений святых и крестов.

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Ранее, 12 апреля, шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская рассказала «Известиям», как выбрать кулич и творожную пасху. По словам эксперта, при покупке кулича необходимо обратить внимание на внешний вид. Кулич должен быть ровным, немятым, недеформированным. На нем не должно быть видно отломов, трещин, он не должен крошиться.

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