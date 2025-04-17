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Исследование показало популярность классических куличей на Пасху 2025 года

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Большинство россиян (85%) выбирает на Пасху классические куличи с изюмом, сахарной помадкой и мягким сливочным мякишем. Это в четверг, 17 апреля, следует из данных аналитиков сети гипермаркетов «О'Кей».

В 2025 году, по оценкам аналитиков, которых цитирует «Газета.Ru», спрос на пасхальную выпечку может вырасти на 15%. В крупных городах всё большую популярность набирают куличи и пасхи с необычными добавками — фисташками и шоколадом, вяленой клюквой, карамелью. Их доля в продажах составляет около 15%.

По словам аналитиков, в среднем россияне покупают от трех до восьми куличей на покупателя.

Помимо куличей растет спрос и на другие атрибуты праздника. В пасхальной корзине всё чаще оказываются творожные пасхи (особенно с карамельной начинкой, клюквой и шоколадом), крашеные яйца, свечи, верба и кагор.

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Ранее, 12 апреля, шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская рассказала «Известиям», как выбрать кулич и творожную пасху. По словам эксперта, при покупке кулича необходимо обратить внимание на внешний вид. Кулич должен быть ровным, немятым, недеформированным. На нем не должно быть видно отломов, трещин, он не должен крошиться. Это важно, потому что неправильные транспортировка и хранение кулича могут привести к потере товарного вида и качества изделия.

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