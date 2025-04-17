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Психолог рассказала об изменениях в подходе к питанию за последние 10 лет

Психолог Белявская: отказ от готовки — логичный ответ на усложнение жизни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Кухонная рутина изменилась за последние 10 лет вместе с ростом количества дел и усложнением жизни у человека. Об этом в четверг, 17 апреля, рассказала психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, существенные изменения произошли во время пандемии, когда резко вырос спрос на доставку. То, что раньше было рутиной — походы в магазин, планирование меню и готовка, — стало восприниматься как утомительный процесс, отнимающий слишком много времени и сил. В связи с этим традиции совместного приготовления еды и обмена рецептами постепенно уходят в прошлое, отметила психолог.

Как указала Белявская, отказ от ежедневной готовки обусловлен естественной реакцией на ускорение темпа жизни и увеличение числа задач. Жизнь в мегаполисе — это непрерывный поток информации, решений и обязанностей. В отличие от старшего поколения, молодежь постоянно сталкивается с изменениями — переезжает, осваивает новые профессии, адаптируется к технологиям, перечислила эксперт. Всё это истощает ресурс воли — способность принимать решения и справляться с нагрузкой, пояснила собеседница издания.

Кроме того, специалист обратила внимание, что изменилось распределение домашних обязанностей: готовка перестала быть исключительно женской заботой. Женщины всё больше ориентированы на карьеру, и во многих семьях ежедневная готовка уступила место доставке, полуфабрикатам и готовым блюдам.

Также психолог подчеркнула, что продуманный подход к питанию помогает снизить нагрузку на психику. Вопросы вроде «Что приготовить сегодня?» создают дополнительный стресс для уставшего мозга. Заблаговременное планирование, использование заготовок, подписка на готовые рационы или закупка продуктов заранее освобождают время для отдыха, хобби и общения с близкими, рассказала Белявская.

«Если человек дает себе возможность полноценно поесть, делает обеденный перерыв и отвлекается от дел, это помогает быть более продуктивным, избегать выгорания и восстанавливать баланс между личным и профессиональным», — заключила эксперт.

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