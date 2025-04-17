WP сообщила о планах DOGE использовать базу данных Medicare для борьбы с мигрантами
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE), а также департамент государственной эффективности (DOGE) пытаются получить доступ к базе данных программы медицинского страхования Medicare для борьбы с нелегальными иммигрантами. Об этом 17 апреля сообщает газета The Washington Post (WP).
«Действующие и бывшие сотрудники здравоохранения заявили, что они глубоко обеспокоены тем, что, по-видимому, является беспрецедентным использованием базы данных Medicare в рамках усилий по обеспечению иммиграционного законодательства, и они не уверены, является ли это законным», — подчеркивает издание.
Помимо информации о здоровье и прочих конфиденциальных сведений база Medicare содержит и адреса проживания, которые могут представлять интерес для иммиграционного ведомства.
После прихода к власти 20 января президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.
16 марта суд округа Колумбия потребовал остановить массовые депортации мигрантов из США, осуществляемые на основании закона о врагах-иностранцах 1798 года.