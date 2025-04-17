Причиной смерти актрисы Трахтенберг стали осложнения из-за диабета

Американская актриса Мишель Трахтенберг умерла в феврале этого года из-за осложнений, вызванных диабетом. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на судебно-медицинские экспертизы и источник.

«Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений диабета», — говорится в публикации.

По данным собеседника издания, актриса недавно перенесла пересадку печени. При этом причины проведения операции неизвестны.

Трахтенберг скончалась на 40-м году жизни 26 февраля. По данным газеты New York Post, мать актрисы нашла ее мертвой в апартаментах в элитном жилом комплексе на Манхэттене. На следующий день стало известно, что семья актрисы отказалась от вскрытия и установления причин смерти по религиозным соображениям.