В Москве отопление перевели на минимальные параметры

Из-за теплой погоды отопление в Москве перевели на минимально возможные параметры. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, температуру теплоносителя понизили до 75–77 градусов — это минимум для нагрева горячей воды до нормативных 60 градусов, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что межсезонье является сложным временем для регулировки температур: в ночные часы столбики термометров могут опускаться до минусовых значений и подниматься до плюса днем. Кроме того, может перегреваться солнечная сторона зданий, пишет сайт kp.ru.

Корректировка отопительной системы происходит автоматически под контролем диспетчеров и на основе показаний датчиков температур, уточняет «Москва 24».

В конце марта зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что отопление отключают после пяти дней средней температуры выше +8. Она указала, что решения по централизованному отоплению по всей России принимают органы местного самоуправления, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — региональные органы власти.