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Трамвай «Витязь-Москва» к 80-летию Победы запустили в Москве

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К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве запустили трамвай «Витязь-Москва» на маршруте № 7. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в среду, 16 апреля.

По его словам, трамвай будет курсировать от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Белорусского вокзала, сообщает агентство городских новостей «Москва». Ликсутов отметил, что тематическое оформление городского транспорта представляет собой дань памяти героям ВОВ и сотрудникам метро, работавшим в тяжелые годы.

Курсировать тематически трамвай будет до конца июня.

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В столичной подземке также запустили тематический поезд в честь 80-летия Великой Победы. Курсировать он будет по Арбатско-Покровской линии, уточняет RT. Вагоны типа «Русич» оформили в красно-бежевой гамме, а внутри разместили поздравления «С праздником Великой Победы!» и «80 лет Победы!», пишет сайт kp.ru.

14 апреля заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в апреле в столичных музеях откроется более 50 экспозиций, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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