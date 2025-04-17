Джей Клейтон назначен временным прокурором по Южному округу Нью-Йорка

Обязанности временного прокурора США по Южному округу Нью-Йорка будет исполнять Джей Клейтон. Об этом 16 апреля сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Я рад объявить, что Джей Клейтон будет исполнять обязанности временного прокурора США по Южному округу Нью-Йорка. Во время моего первого срока Джей с большим отличием исполнял обязанности председателя комиссии по ценным бумагам и биржам и заслужил всеобщее уважение», — написал он.

Уточняется, что Трамп объявил о своем намерении выдвинуть Клейтона в Южный округ Нью-Йорка 14 ноября 2024 года. После этого его кандидатура получила «двухпартийную поддержку».

«Южному округу сейчас необходимо сильное руководство, и я благодарю Джея за то, что он взял на себя эту роль, пока мы продолжаем добиваться его утверждения в сенате», — заключил американский лидер.

23 марта стало известно, что бывший прокурор штата Вирджиния Джессика Абер скончалась в возрасте 43 лет. Она была выдвинута на должность по инициативе 46-го президента США Джо Байдена в 2021 году. За два месяца до своей смерти Абер сложила прокурорские полномочия, «чтобы дать возможность президенту Дональду Трампу выбрать ее преемника».