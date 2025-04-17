Почти 190 га реорганизуют в Москве по 21 проекту КРТ

В Москве по проекту комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют почти 190 га. Об этом в среду, 16 апреля, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на участках суммарной площадью более 188,6 га планируется возвести сбалансированные городские кварталы, а также создать деловые и благоустроенные пространства, сообщает 360.ru.

На участках построят не только жилые дома, но также объекты промышленного, социального и общественно-делового назначения, сообщает «Москва 24». Власти города при планировании строительства учли потребности каждого района в необходимой инфраструктуре в шаговой доступности. В результате реализации 21 проекта город получит более 44 тыс. рабочих мест, уточняет RT.

Участки под строительство расположены в Северном, Северо-Восточном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном, Центральном, Восточном и Новомосковском административных округах, пишет НСН.

Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, застройщики, в частности, возведут три здания для медучреждений, пять спортивных объектов, столько же детских садов и школ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

15 апреля Ефимов рассказал, что на западе Москвы построят деловой комплекс. Будет реорганизован участок площадью 1,21 га. Там построят современное деловое пространство. В результате будет создано 1,6 тыс. новых рабочих мест.