Northrop Grumman впервые за 14 лет запустил в космос ракету Minotaur 4
Американский военно-промышленный концерн Northrop Grumman впервые почти за 14 лет запустил в космос ракету Minotaur 4 с аэродрома SLC-8. Об этом 16 апреля сообщил портал Spaceflight Now.
«Northrop Grumman осуществил свой первый полет ракеты Minotaur из Калифорнии почти за 14 лет. На борту четырехступенчатой ракеты Minotaur 4 находилась миссия NROL-174 для Национального управления военно-космической разведки США», — говорится в сообщении.
Старт произошел с космодрома SLC-8 в 22:33 мск. В пресс-релизе компании не стали подробно сообщать о том, что находится на борту аппарата.
Предыдущая ракета серии Minotaur 4 была запущена с того же аэродрома 6 февраля 2011 года.
«Первые три ступени ракеты Minotaur 4 состоят из твердотопливных ракетных двигателей от снятых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет Peacekeeper, а четвертая ступень представляет собой коммерческий твердотопливный верхний блок. Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту до 1730 кг полезной нагрузки», — уточняется на портале.
27 февраля компания SpaceX отправила ракету Falcon 9 с посадочным модулем Nova-C к Луне. Запуск состоялся с космодрома во Флориде, ракета вышла на орбиту. Nova-C оснащен приборами для изучения органики и структуры лунного грунта. На аппарате установлен передатчик Nokia 4G для тестирования связи на Луне. Агентство NASA планировало отправить луноход в этот район, но в прошлом году отменило миссию.