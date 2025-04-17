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Эксперт предупредила о блокировке никотином эстрогена в мозге

Эксперт Молоствова: никотин блокирует выработку эстрогена в мозге женщины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Эксперт Мария Молоствова рассказала, что даже небольшое количество никотина может оказать негативное влияние на женское здоровье и нарушить выработку гормона эстрогена.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в среду, 16 апреля, она отметила, что доцент Уппсальского университета в Швеции Эрика Комаско провела исследование и выяснила, что одна сигарета может блокировать выработку полового гормона эстрогена в мозге женщины.

Молоствова указала на то, что эти выводы очень тревожны, поскольку небольшая доза никотина способна вывести из строя важнейший механизм в женском организме, пишет РИАМО. По ее мнению, важно информировать женщин об этой угрозе.

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15 апреля нарколог Руслан Исаев рассказал, что никотин заставляет мозг вырабатывать вещество, подавляющее голод. Кроме того, как указал специалист, в это же время никотин стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения. В результате курение создает кратковременное ощущение удовлетворения, способное временно замещать потребность в пище.

11 апреля психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин в беседе с агентством городских новостей «Москва» предупредил, что каждая выкуренная сигарета отнимает 15 минут жизни, а порция алкоголя — семь часов. Он отметил, что вейпы и электронные сигареты также наносят непоправимый вред здоровью и сокращают жизнь.

Ранее Pravda.Ru писала, что факторы, влияющие на склонность к зависимости от никотина, включают как физиологические, так и генетические аспекты. Генетические исследования указывают на то, что зависимость может передаваться по наследству, делая некоторых людей более предрасположенными к зависимости от табака.

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