Эксперт предупредила о блокировке никотином эстрогена в мозге

Эксперт Мария Молоствова рассказала, что даже небольшое количество никотина может оказать негативное влияние на женское здоровье и нарушить выработку гормона эстрогена.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в среду, 16 апреля, она отметила, что доцент Уппсальского университета в Швеции Эрика Комаско провела исследование и выяснила, что одна сигарета может блокировать выработку полового гормона эстрогена в мозге женщины.

Молоствова указала на то, что эти выводы очень тревожны, поскольку небольшая доза никотина способна вывести из строя важнейший механизм в женском организме, пишет РИАМО. По ее мнению, важно информировать женщин об этой угрозе.

15 апреля нарколог Руслан Исаев рассказал, что никотин заставляет мозг вырабатывать вещество, подавляющее голод. Кроме того, как указал специалист, в это же время никотин стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, связанного с системой вознаграждения. В результате курение создает кратковременное ощущение удовлетворения, способное временно замещать потребность в пище.

11 апреля психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин в беседе с агентством городских новостей «Москва» предупредил, что каждая выкуренная сигарета отнимает 15 минут жизни, а порция алкоголя — семь часов. Он отметил, что вейпы и электронные сигареты также наносят непоправимый вред здоровью и сокращают жизнь.

Ранее Pravda.Ru писала, что факторы, влияющие на склонность к зависимости от никотина, включают как физиологические, так и генетические аспекты. Генетические исследования указывают на то, что зависимость может передаваться по наследству, делая некоторых людей более предрасположенными к зависимости от табака.