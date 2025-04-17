Фанаты Паши Техника нанесли надпись на портрет Цоя в Санкт-Петербурге
Поклонники рэпера Паши Техника написали на изображении рок-музыканта Виктора Цоя «Техник жив» в Любанском переулке в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 16 апреля, сообщает телеканал «78».
На видео видно, что неизвестный оставил надпись черным маркером на локте советского музыканта.
Фраза «Техник жив», по-видимому, вдохновлена популярным и устоявшимся среди поклонников лидера группы «Кино» слоган «Цой жив».
Ранее в этот день фанаты наклеили рэпера Пашу Техника поверх изображения рок-музыканта Виктора Цоя в том же сквере. Поклонники заслонили граффити с Цоем наклейкой с Техником в маске обезьяны.
После художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Виктора Цоя в городе, предположил в беседе с «Известиями», что фанаты Техника, которые заклеили портрет советского рокера, решили таким образом заявить о себе.