Психолог объяснил причину развития аэрофобии и способы борьбы с ней

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, от чего возникает аэрофобия и как с ней справиться.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в среду, 16 апреля, специалист отметил, что первая причина возникновения аэрофобии связана с психотравмирующими событиями, которые, в свою очередь, связаны с полетами. Например, самолет попал в воздушную яму, стал неуправляемым, пассажиры в это время испытывают страх.

Также бывают ситуации, когда человек наслушается страшных историй, накручивает себя и сам порождает фобию.

«Самое сложное, что аэрофобия, как и другая фобия, возникает как следствие второй или третьей фобии. Например, у человека была фобия нахождения в замкнутом пространстве, которая перешла в аэрофобию», — отметил специалист. По его словам, бывает, что фобия проработана, но человек боится, что она опять сработает.

Единственный главный показатель для терапии против фобий — мешают они жить или нет, подчеркнул Лунюшин. Многое зависит от готовности человека прорабатывать свои страхи.

В декабре психолог-регрессолог Татьяна Гусева предупредила, что самостоятельно справиться с аэрофобией почти невозможно. Лучше обратиться за помощью к специалистам: психологам, гипнотерапевтам или регрессологам, сообщает 360.ru.

В ноябре психолог Елизавета Чернова рассказала, как побороть страх перелетов. По ее словам, соблюдение определенных ритуалов может помочь в борьбе с аэрофобией, пишет сайт kp.ru. Например, можно заранее выбрать комфортное место в самолете, это создаст иллюзию контроля над ситуацией.

Ранее клинический психолог Лариса Овчаренко напомнила, что, согласно статистике, самолет считается самым безопасным видом транспорта. По словам Овчаренко, справиться с переживаниями перед полетом и во время него поможет правильный настрой, а также предметы, которые помогут создать комфорт во время перелета, отмечает RT.