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Выручка от книг в категории «Minecraft» на «Литрес» выросла на 50%

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Фото: Warner Bros. Pictures
dzen
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Сервис «Литрес» зафиксировал рост выручки (во всех моделях монетизации — поштучная продажа, абонемент, подписка) от книг в категории «Minecraft» на 50% после выхода фильма «Minecraft в кино». Всплеск интереса эксперты зафиксировали в период со 2 по 14 апреля и сравнили с аналогичным периодом (20 марта – 1 апреля).

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«В топ-3 самых популярных произведений с момента выхода фильма (по выручке во всех моделях монетизации) вошли аудиокниги в озвучке Александра Слуцкого и Олега Вахрушева: «Дневник Стива. Книга 15. Остров невезения», «Дневники Стива. Все приключения в Minecraft», «Квадратное странствие продолжается! Книги 6–10», — говорится в заявлении.

«Minecraft в кино» снят по популярной во всем мире игровой вселенной. Мировая премьера фильма состоялась 2 апреля. В России картину показывают в рамках «предсеансового обслуживания» с 12 апреля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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