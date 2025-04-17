Посол Мирошник прокомментировал мораторий на удары по энергетике
Смысла в одностороннем продлении и выполнении моратория на удары по энергетической инфраструктуре нет, заявил «Известиям» посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Достижение всех этих договоренностей должно происходить в рамках переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Россия продемонстрировала свои возможности как договороспособная сторона, которая может взять на себя те или иные обязательства. Чего, к сожалению, не скажешь об Украине. Сам запрет и его формат были установлены без каких-то независимых мониторинговых групп и других механизмов. Это всё возлагалось на США, которые выступили инициатором введения моратория. Таким образом, соглашение о продлении или каких-то действиях в отношении недоговороспособной стороны будет оговариваться между двумя столицами», — заявил Мирошник.
Дипломат отметил, что при установлении подобных мораториев мониторинг обычно возлагается на международные группы. Например, в Донбассе работала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
По мнению Мирошника, на кону стоит не только продление моратория, но и продолжение оказания помощи США Украине.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Всему есть прицел: станут ли энергообъекты Украины снова законной целью РФ