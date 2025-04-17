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Аналитики посчитали среднюю стоимость товаров к Пасхе

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Цены на десяток яиц в марте–апреле оказались на 3% ниже показателей прошлого года, но цены на пасхальные куличи за тот же период выросли примерно на 9%. Это в четверг, 17 апреля, следует из исследования аналитиков компании АТОЛ, которое есть в распоряжении «Известий».

По их данным, средняя цена на десяток яиц в марте–апреле составила 115 рублей, а на кулич — 189 рублей. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 5 млн чеков.

«Средняя цена на красители для яиц составила 82 рубля, что на 3% ниже, чем в прошлом году. А вот россияне, предпочитающие украшать пасхальные яйца наклейками, отдавали за набор 38 рублей — аналогично показателям 2024 года», — говорится в исследовании.

В преддверии Пасхи средняя стоимость килограмма творога возросла на 4% и составляет около 168 рублей.

Пасхальный клич: сколько россияне потратили на подготовку к празднику
Спрос на куличи, яйца и красители вырос в два-три раза

Ранее, 12 апреля, шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская рассказала «Известиям», как выбрать кулич и творожную пасху. По словам эксперта, при покупке кулича необходимо обратить внимание на внешний вид. Он должен быть ровным, не мятым, не деформированным. На куличе не должно быть видно отломов, трещин, он не должен крошиться. Это важно, потому что неправильные транспортировка и хранение кулича могут привести к потере товарного вида и качества изделия.

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