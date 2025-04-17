В Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь и до +18 градусов в Москве 17 апреля
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- В Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь и до +18 градусов в Москве 17 апреля
Облачно с прояснениями, небольшой дождь, по области местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 17 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +16 до +18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9.
В Московской области днем ожидается от +14 до +19 градусов, а ночью температура может упасть до +6.
Ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
Накануне специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что 16 апреля в Москве был установлен рекорд тепла для этой даты за всю историю наблюдений.