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Гвардии младший сержант Смольянинов восстановил поврежденную линию связи в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Гвардии младший сержант Егор Смольянинов выполнял боевую задачу по организации связи между пунктами управления на сложном участке фронта, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел российских позиций, повредив антенное устройство и ретранслятор. В Министерстве обороны РФ в четверг, 17 апреля, сообщили о подвигах российских военнослужащих, совершенных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Смольянинов понимал необходимость восстановить радиосвязь в кратчайшие сроки, потому выдвинулся к месту повреждения, несмотря на продолжающийся обстрел со стороны вражеской артиллерии и удары FPV-дронов. Ремонтные работы были успешно проведены, связь восстановилась.

Также в Минобороны РФ отметили смелые и решительные действия гвардии сержанта Максима Сулейманова, который в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских войск.

В пути колонна, в которой находится и автомобиль Сулейманова, была атакована украинскими минометчиками и FPV-дронами. Гвардии сержант вовремя сориентировался и увел машину из-под удара, начав маневрировать. Ему удалось вывести транспорт из зоны обстрела и успешно доставить на передовую груз из боеприпасов.

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Ранее, 16 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что гвардии младший сержант Павел Тымчук командовал расчетом боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) и получил координаты сосредоточения техники и резервов ВСУ, которые собирались атаковать российские позиции.

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