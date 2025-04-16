Врач предупредила об опасности подцепить грибковую инфекцию стоп в спортзале
Практикующий подолог Екатерина Солодова предупредила, что гигиена — основа здоровья кожи стоп, потому что любые трещины и опрелости — это нарушение защитного барьера кожи.
В беседе с «Радио 1» в среду, 16 апреля, специалист объяснила, что кожа на любой синтетический материал будет реагировать повышенной потливостью, потому стопы нужно мыть ежедневно, вытирать их отдельным полотенцем, уделять внимание межпальцевому пространству, чтобы там не собиралась влага.
Кроме того, по словам Солодовой, важно правильно подбирать обувь, чтобы был натуральный состав и внутри, и снаружи. Любая синтетика будет вызывать повышенную потливость стопы, что позволит патогенной флоре размножаться.
Наиболее подвержены заболеваниям кожи стоп пожилые люди и те, кто часто посещает места общего пользования: бассейны, тренировочные залы, бани, сауны, пляжи.
В декабре эксперт Любовь Станкевич рассказала «Известиям» о возможности заразиться грибком в парикмахерских. По ее словам, симптомы инфекции часто остаются незамеченными или могут быть перепутаны с другими проблемами: зуд, шелушение и воспаление нередко принимают за обычную перхоть.
В сентябре эксперты Роспотребнадзора рассказали, что в спортзале можно заразиться грибковыми заболеваниями. Обезопасить себя можно, соблюдая определенные правила. Так, руки до и после тренировок необходимо мыть с мылом. Не стоит ходить босиком в раздевалке и душевой и пользоваться чужой обувью, сообщает 360.ru.