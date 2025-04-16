Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко на должность председателя наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при главе государства. Соответствующий указ 16 апреля размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации» следующих лиц: Кириенко С.В. — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации (председатель наблюдательного совета)», — говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания.
2 апреля Сергей Кириенко подтвердил открытие авиасообщения между Россией и Абхазией 1 мая. Кроме того, он добавил, что с 1 мая также начнет курсировать электричка Сириус – Имеретинская долина – Сухум, что является серьезной дополнительной возможностью для перемещения.