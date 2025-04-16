Освобожденный из плена ХАМАС Труфанов выразил надежду на спасение других заложников
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- Освобожденный из плена ХАМАС Труфанов выразил надежду на спасение других заложников
Освобожденный из плена палестинского радикального движения ХАМАС россиянин Александр Труфанов надеется, что на свободе окажутся и другие заложники. Об этом 16 апреля он сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Я тоже хочу сказать, что для меня это очень-очень важно — в этот момент чтобы все остальные заложники тоже вышли на свободу. Потому что я знаю, как они чувствуют, как это там и как это тяжело, как они в печали. И для меня они как братья, для меня, когда они там, как будто пол моего сердца как будто еще там, в Газе», — сказал Труфанов.
По словам освобожденного, даже на свободе ему будет трудно вернуться к нормальной жизни. Труфанов попросил Путина продолжать усилия для вызволения и других находящихся в плену.
«Будем работать обязательно», — ответил президент.
Встреча Путина с освобожденным заложником Труфановым произошла вечером 16 апреля. Также на встрече присутствовали мать бывшего заложника и его невеста Сапир Коэн.
Ранее, 8 апреля, в Москве прошла благотворительная трапеза в честь освобождения из плена в секторе Газа Александра Труфанова. Гости церемонии прослушали молитву. На мероприятие россиянин пришел вместе с невестой и матерью.
Представители радикального палестинского движения ХАМАС передали трех заложников, в том числе россиянина Труфанова, сотрудникам Красного Креста 15 февраля.