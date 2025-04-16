Реклама
Прямой эфир
Общество
В Татарстане произошло возгорание в СНТ «Березовая грива» из-за лесного пожара
Мир
США расширили санкции против Ирана на фоне переговоров по ядерному досье
Общество
Экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца
Общество
Озвучивавший Брюса Уиллиса актер Владимир Герасимов умер на 75-м году жизни
Общество
Кураторы задержанного в Пятигорске за подготовку теракта находились на Украине
Мир
В Румынии пройдут многонациональные военные учения Dacian spring 2025
Происшествия
Площадь пожара в цеху в Курске увеличилась до 17 тыс. кв. м
Общество
Сотрудники МЧС обнаружили боеприпасы времен ВОВ под Калининградом
Общество
Экс-главу Курской области и его заместителя обвинили в хищении более 1 млрд рублей
Мир
В СМИ рассказали об отказе Трампа от поставки оружия Украине на $50 млрд
Общество
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Авто
Автопроизводитель АГР запатентовал торговую марку Almaas в России
Авто
Продажи новых пикапов в РФ просели только на 9% на фоне падения рынка
Экономика
ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин с 2,8 до 2,2%
Общество
«Известия» подарили газеты от 9 мая 1945 года лучшим первичным организациям ветеранов
Общество
В АТОР сообщили об устранении технических причин инцидента с туристами в Хургаде
Авто
Четверть россиян не имеют водительских прав и не планируют их получать

Диетолог назвала допустимое количество кулича на Пасху

Диетолог Соломатина: на Пасху допустимо съесть 100-200 г кулича
0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.

В беседе с «Радио 1» 15 апреля специалист отметила, что здоровый человек может есть любые куличи — сладкие, с орехами и изюмом, но лучше придерживаться меры. В среднем достаточно 100–200 г кулича. Для тех, кто боится набрать лишний вес или у кого есть проблемы с ЖКТ или диабетом, лучше ограничиться чисто символической дегустацией.

Также можно приготовить кулич из других ингредиентов, например заменить пшеничную муку на цельнозерновую, вместо сахара добавить стевию или яблочное пюре.

«Чем больше ингредиентов, чем калорийнее продукт, тем меньше пропорции. Также больше двух крашеных яиц в Пасху есть не стоит, нужно подумать о своем ЖКТ», — добавила врач.

Пасхальный клич: сколько россияне потратили на подготовку к празднику
Спрос на куличи, яйца и красители вырос в два-три раза

16 апреля Роскачество призвало не покупать куличи с трещинами или подгорелыми боками. По словам специалистов, подгоревшая корочка — признак повышенного содержания канцерогенов и токсичного акриламида. Качественный продукт не должен быть слишком пышным при малом весе. Если кулич маленький, но тяжелый, он может оказаться непропеченным, отмечает 360.ru.

В Роспотребнадзоре в тот же день посоветовали перед покупкой кулича проверять его состав. Он должен содержать только натуральные ингредиенты: яйца, сливочное масло и сахар, а не яичный порошок, маргарин и подсластители, пишет Pravda.Ru. Также стоит обратить внимание на верхушку кулича. Если она подмокла, это может свидетельствовать о несвежести продукта.

Также 16 апреля диетолог Алексей Кабанов рассказал, что сладкие куличи с обильной начинкой и глазурью могут быть опасны для здоровья. По его словам, производители стараются сделать свои куличи как можно более яркими, отчего изделия превращаются в «калорийные бомбы», пишет «Москва 24». Кабанов пояснил, что куличи должны быть легкими и не перегруженными сладостями.

В этот же день эндокринолог, диетолог Джанета Борлакова в беседе с «Известиями» рассказала, что в пасхальные праздники желательно съедать не более трех яиц и 150 г кулича в день. Желательно планировать праздничное меню заранее и контролировать порции.

15 апреля врач-эндокринолог Наталия Шведова посоветовала не налегать на куличи после поста. Она объяснила, что чрезмерное потребление выпечки с кремом, глазурью и шоколадом может стать испытанием для поджелудочной железы, отмечает RT.

14 апреля гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила, что стоит отказаться от употребления сдобных пасхальных куличей, если у человека диагностированы целиакия или сахарный диабет. По ее словам, в традиционной выпечке содержится большое количество сахара и калорий, которые могут спровоцировать сосудистые осложнения, сообщает НСН.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025