Диетолог назвала допустимое количество кулича на Пасху

Врач-диетолог, к.м.н. Елена Соломатина рассказала, сколько кулича можно съесть на Пасху без вреда для здоровья.

В беседе с «Радио 1» 15 апреля специалист отметила, что здоровый человек может есть любые куличи — сладкие, с орехами и изюмом, но лучше придерживаться меры. В среднем достаточно 100–200 г кулича. Для тех, кто боится набрать лишний вес или у кого есть проблемы с ЖКТ или диабетом, лучше ограничиться чисто символической дегустацией.

Также можно приготовить кулич из других ингредиентов, например заменить пшеничную муку на цельнозерновую, вместо сахара добавить стевию или яблочное пюре.

«Чем больше ингредиентов, чем калорийнее продукт, тем меньше пропорции. Также больше двух крашеных яиц в Пасху есть не стоит, нужно подумать о своем ЖКТ», — добавила врач.

16 апреля Роскачество призвало не покупать куличи с трещинами или подгорелыми боками. По словам специалистов, подгоревшая корочка — признак повышенного содержания канцерогенов и токсичного акриламида. Качественный продукт не должен быть слишком пышным при малом весе. Если кулич маленький, но тяжелый, он может оказаться непропеченным, отмечает 360.ru.

В Роспотребнадзоре в тот же день посоветовали перед покупкой кулича проверять его состав. Он должен содержать только натуральные ингредиенты: яйца, сливочное масло и сахар, а не яичный порошок, маргарин и подсластители, пишет Pravda.Ru. Также стоит обратить внимание на верхушку кулича. Если она подмокла, это может свидетельствовать о несвежести продукта.

Также 16 апреля диетолог Алексей Кабанов рассказал, что сладкие куличи с обильной начинкой и глазурью могут быть опасны для здоровья. По его словам, производители стараются сделать свои куличи как можно более яркими, отчего изделия превращаются в «калорийные бомбы», пишет «Москва 24». Кабанов пояснил, что куличи должны быть легкими и не перегруженными сладостями.

В этот же день эндокринолог, диетолог Джанета Борлакова в беседе с «Известиями» рассказала, что в пасхальные праздники желательно съедать не более трех яиц и 150 г кулича в день. Желательно планировать праздничное меню заранее и контролировать порции.

15 апреля врач-эндокринолог Наталия Шведова посоветовала не налегать на куличи после поста. Она объяснила, что чрезмерное потребление выпечки с кремом, глазурью и шоколадом может стать испытанием для поджелудочной железы, отмечает RT.

14 апреля гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила, что стоит отказаться от употребления сдобных пасхальных куличей, если у человека диагностированы целиакия или сахарный диабет. По ее словам, в традиционной выпечке содержится большое количество сахара и калорий, которые могут спровоцировать сосудистые осложнения, сообщает НСН.