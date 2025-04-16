Силы ПВО перехватили направленные на Мелитополь украинские ракеты
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся атаковать Мелитополь. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в Telegram-канале администрации города.
«Силы ПВО России отразили вражескую атаку на Мелитополь, ракеты сбиты на излете», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, никто не пострадал. Инфраструктура города также не повреждена.
В этот же день Минобороны РФ сообщили о ликвидации двух украинских дронов над Тульской и Рязанской областями. Их уничтожили с 6:35 до 7:00 силами дежурных средств ПВО.