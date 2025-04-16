Додик призвал ФРГ и ЕС перестать демонизировать Россию
Евросоюзу (ЕС) и Германии стоит перестать демонизировать и критиковать Россию. Об этом в среду, 16 апреля, заявил президент Республики Сербской (РС), энтитета Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.
«Я бы сказал, что прежде всего им следовало бы перестать демонизировать [президента РФ Владимира] Путина и систематически хаять Россию», — сказал он в интервью журналу Die Weltwoche.
Таким образом глава государства ответил на вопрос, что бы он порекомендовал Евросоюзу и Германии во взаимоотношениях с Россией.
По словам Додика, Брюссель и Бельгия должны пытаться услышать, чего на самом деле добивается Москва.
Как указал президент РС, как бы европейские высокопоставленные лица ни пытались заявлять об обратном, Россия не враг для Европы.
Ранее, 11 апреля, Додик заявил, что Европа стала синонимом кризиса и потеряла всё благодаря ее руководству. По его словам, представители нынешнего «брюссельского мейнстрима» считают, что Европа, руководство над которой им доверили, потеряна.