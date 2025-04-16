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Стоимость фьючерса на золото впервые превысила $3,35 тыс. за тройскую унцию

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Стоимость фьючерса на золото превысила $3,35 тыс. за тройскую унцию, тем самым обновив исторический максимум. Это в среду, 16 апреля, следует из данных нью-йоркской биржи Comex.

Из данных торгов следует, что этим утром стоимость фьючерса на золото выросла почти на 2% и составила $3 353,4.

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Ранее в этот день стоимость фьючерса на золото обновила исторический рекорд, превысив $3,3 тыс. за тройскую унцию.

До этого, 11 апреля, вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала «Известиям», что увеличение стоимости драгметалла связано с ростом опасений относительно воздействия пошлин на глобальную экономику, что сделало золото более привлекательным активом для инвесторов, ищущих надежное убежище.

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